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Косякова Галина Викторовна
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Косякова Галина Викторовна
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Направления деятельности: Вакцинация, диспансеризация ЛОР, кардиологических, гастроэнтерологических пациентов
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Информация о враче
Образование
Читинский государственный медицинский институт, педиатрия, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Дополнительное обучение ИПКСЗ, итоговая работа: Синдром вегетативной дисфункции
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Строительная, 1
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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