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  3. Кучеренко Оксана Владимировна
Кучеренко Оксана Владимировна
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Кучеренко Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое медицинское училище, Сестринское дело, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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