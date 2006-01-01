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  3. Курова Юлия Витальевна
Курова Юлия Витальевна
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Курова Юлия Витальевна

Психолог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Образование
  • ДГГУ, факультет "Специальной психологии и педагогики", квалификация "Специальный психолог", 2006-2011 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мир ощущений
ул. Тихоокеанская, 204
Первичный приём детей
Психолог
1000 р
0 отзывов

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