Курова Юлия Витальевна
Стаж 8 лет
Принимает детей
Специальный психолог-консультант, занимающийся с детьми и подростками.
Арт-терапия, песочная терапия, сенсорная интеграция.
— Индивидуальное консультирование по вопросам развития, воспитания, эмоционально-волевой сферы, детско-родительские отношения;
— Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками с особенностями в развитии.
Арт-терапия, песочная терапия, сенсорная интеграция.
— Индивидуальное консультирование по вопросам развития, воспитания, эмоционально-волевой сферы, детско-родительские отношения;
— Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками с особенностями в развитии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тихоокеанская, 204
Первичный приём детей
Психолог
1000 р
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