Кущ Карина Андреевна
Стаж 7 лет
Поставит пломбу, избавит от неприятностей ноющие зубки, вернет прежнюю красоту отколотым зубкам, подарит улыбке белизну. Вылечит десны и околозубное пространство, вернет желание улыбаться, наведет чистоту в полости рта, сделает профилактику от всевозможных зубных болячек, включая неприятные болячки десен, подарит Вашей улыбке здоровье.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Нагишкина, 2А
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Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Олега Кошевого, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-пародонтолог
250 р
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