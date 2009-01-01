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Кущ Карина Андреевна
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Кущ Карина Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура, специальность "Стоматология общей практики", 2012-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2013 г.
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", ДВГМУ, 2015 г.
  • Курс "1st Level of the iTOP", Curaprox, 2012 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник научного семинара "Применение стоматологических материалов VOCO GmdH", 2009 г.
  • Участник XVI Научно-практической Стоматологической конференции "Медико-технологические алгоритмы в стоматологии", Ассоциация стоматологов, г.Владивосток, 2011 г.
  • Участник конференции и мастер-класса "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", Hu-Friedy, 2012 г.
Еще 2
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Профи-Дент
ул. Нагишкина, 2А
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