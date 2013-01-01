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  3. Кузнецова Мария Станиславовна
Кузнецова Мария Станиславовна
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Кузнецова Мария Станиславовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", на базе Хабаровского филиала "ДНЦ ФПД", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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