Кузьменко Тимофей Александрович

Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", 2003 г.

Присвоена Высшая квалификационная категория по специальности "Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск 2011 год

Лекционно-практический курс "Керамическая масса фирмы "Noritake", 2009 г.