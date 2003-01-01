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  3. Кузьменко Тимофей Александрович
Кузьменко Тимофей Александрович
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Кузьменко Тимофей Александрович

Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Тираспольское Медицинское Училище, с присвоением квалификации зубной техник, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", 2003 г.
  • Присвоена Высшая квалификационная категория по специальности "Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск 2011 год
  • Лекционно-практический курс "Керамическая масса фирмы "Noritake", 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Новая стоматология
ул. Петра Комарова, 3А
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