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Кузьменко Тимофей Александрович
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Кузьменко Тимофей Александрович
Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Тираспольское Медицинское Училище, с присвоением квалификации зубной техник, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", 2003 г.
Присвоена Высшая квалификационная категория по специальности "Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск 2011 год
Лекционно-практический курс "Керамическая масса фирмы "Noritake", 2009 г.
Курс "Гнатологический подход в протезировании боковой группы зубов" г.Владивосток, 2012 г.
Курс "Фундоментальные основы зуботехнического мастерства", 2012 г.
Учебный курс Швецова Александра Сергеевича: "Фундаментальные основы в воссоздание строения натурального зубу в керамики", 2016 г.
Планирование хирургического этапа лечения: "Как добиться успеха при реабилитации пациентов с полной адентией", Сочи, Красная Поляна, 2018 г.
Еще 4
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Адреса и стоимость приёма
Новая стоматология
ул. Петра Комарова, 3А
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