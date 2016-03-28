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Левинзон Александр Самуилович
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Левинзон Александр Самуилович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Организация здравоохранения и общественное здоровье, сертификат №127240878124 от 28.03.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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