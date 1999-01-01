Мальцев Олег Владимирович

Прием взрослых (от 21 года). Специализация по лечению алкогольной и табачной зависимости. Снятие алкогольных отравлений, похмелья. Вывод из запоя. Большой опыт в программировании режима трезвости, в том числе с использованием современных компьютерных технологий, средств медицинского гипноза и НЛП. Лечение клиники неврозов, навязчивых состояний, нарушений сна, страхов.