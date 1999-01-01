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Мальцев Олег Владимирович
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Мальцев Олег Владимирович

Нарколог, Психиатр
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Хирургии", кафедра общей хирургии, 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация на кафедре онкологии ДВГМУ, 1999- 2000 гг.
  • Специализация по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов на базе Петербургского государственного института повышения квалификации врачей-экспертов, 2003 г.
  • Специализация по специальности «психотерапия и наркология» на базе Московской государственной академии постдипломного образования врачей, 2005 г.
Участие в ассоциациях
  • Действительный член Профессиональной психотерапевтической Лиги РФ.
  • Краевой представитель общероссийской медицинской организации «Трезвая жизнь».
  • Краевой представитель московского медицинского реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью «ЗетМед».
Опыт работы
  • Врач-ординатор отделения хирургии 3-й городской больницы, 1997 - 1999 гг.
  • Врач-лаборант кафедры онкологии ДВГМУ 1999 – 2000 гг.
  • Врач, специалист по реабилитации инвалидов службы медико-социальной экспертизы Хабаровского края. 2000 – 2002 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Инмед
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Консультация взрослых
Нарколог
1500 р
Психиатр
1500 р
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