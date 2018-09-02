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Михель Александр Яковлевич
6.0
0
Михель Александр Яковлевич
Стоматолог-ортопед
,
Директор клиники
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен до 02.09.2018 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая".
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Маяк
ул. Профессора Даниловского М.П, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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