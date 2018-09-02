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Михель Александр Яковлевич
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Михель Александр Яковлевич

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен до 02.09.2018 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Маяк
ул. Профессора Даниловского М.П, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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