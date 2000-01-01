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Мосиенко Ирина Николаевна
6.0
0
Мосиенко Ирина Николаевна
Зав. отделением
,
Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Интернатура по специальности "Бактериология", 2000 г.
Сертификат по специальности "Бактериология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
0 отзывов
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