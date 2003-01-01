Новикова Нина Васильевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
С 1994г. занимается вопросами лечения бесплодия. Владеет навыками всех видов хирургического вмешательства в гинекологии, включая лапароскопические и гистероскопические операции. современных методов лечения бесплодия, гинекологической эндокринологии. Является победителем конкурса «признание» в номинации «лучший акушер-гинеколог» в 2009г. Дипломант хабаровского краевого благотворительного фонда «надежда» в 2012г. Отличник здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии, декан факультета повышения квалификации средних медицинских работников КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Хабаровск. Работы за последние 5 лет: 24 печатные работы, включая монографию «репродуктивное здоровье населения дальнего востока России в условиях Рыночных реформ», 2014г.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2300 р
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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