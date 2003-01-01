Новикова Нина Васильевна

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии российской академии медицинских наук (г. Москва), 1993 г.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии российской академии медицинских наук (г. Москва), 1994 г.

Учебный центр эндоскопической хирургии (г. Казань), 2003 г.