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  3. Новикова Нина Васильевна
Новикова Нина Васильевна
8.7
3

Новикова Нина Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе Амурской областной больницы, 1985 г.
  • ХГМИ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1990 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии российской академии медицинских наук (г. Москва), 1993 г.
  • Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии российской академии медицинских наук (г. Москва), 1994 г.
  • Учебный центр эндоскопической хирургии (г. Казань), 2003 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2300 р
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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