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  3. Осадчук Елена Викторовна
Осадчук Елена Викторовна

Осадчук Елена Викторовна

Массажист
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, медицинская сестра, 2007
Курсы повышения квалификации
  • НОУ ДО «Учебно-курсовой пункт», массаж, 2003
  • АНО ДПО «ГК Профи», Екатеринбург, медицинский массаж, 2020
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО «Вальдивия» с 2002 по н.в., оздоровительный массаж, СПА-массаж
  • ООО «МЦ «Далинь» с 2013 по н.в., оздоровительный массаж
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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7

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