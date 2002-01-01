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Осадчук Елена Викторовна
Осадчук Елена Викторовна
Массажист
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, медицинская сестра, 2007
Курсы повышения квалификации
НОУ ДО «Учебно-курсовой пункт», массаж, 2003
АНО ДПО «ГК Профи», Екатеринбург, медицинский массаж, 2020
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ООО «Вальдивия» с 2002 по н.в., оздоровительный массаж, СПА-массаж
ООО «МЦ «Далинь» с 2013 по н.в., оздоровительный массаж
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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
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