Отводников Матвей Юрьевич

Диагностика и лечение урогенитальной патологии у мужчин и женщин:

мочекаменная болезнь,

инфекции мочеполовой системы,

пиелонефрит,

синдром хронической тазовой боли,

уретриты,

циститы,

недержание мочи.

Диагностика и лечение урогенитальной патологии у мужчин:

ЗППП,

аденома предстательной железы,

баланопостит,

везикулит,

фимоз,

орхит, эпидидимит и орхоэпидидимит,

простатиты и их осложнения,

нарушения полового развития,

искривление полового члена - болезнь Пейрони,

интимная мужская пластика (увеличение полового члена),

пластика уздечки крайней плоти полового члена,

обрезание крайней плоти (циркумцизио),

лечение всех форм мужского бесплодия,

подготовка мужчин для ЭКО и ИКСИ,

диагностика и лечение сексуальных расстройств у мужчин: (эректильная дисфункция (импотенция), снижение либидо, стертость оргазма, ускоренная эякуляция),

мужской климакс,

синдромы андрогенодефицита.

