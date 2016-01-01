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Отводников Матвей Юрьевич
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Отводников Матвей Юрьевич

Уролог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2014 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности «Урология», ДВГМУ, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Андрология», 2016г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в научно-теоритической конференции на тему «Урология XXI века. Россия-Дальний Восток», г. Хабаровск, 2016 г.
  • Участие в «Межрегиональной, международной конференции «Актуальные вопросы консервативной андрологии», г. Владивосток, 2018 г.
  • Участие в «XVIII Конгрессе Российского общества урологов и Российско-китайском форуме по Урологии», г. Екатеринбург, 2018 г.
Опыт работы
  • Врач-уролог в НУЗ ДКБ на ст. Хабаровск ОАО «РЖД», с 2016 г. по наст. время.
  • Врач–уролог в Краевой Клинической Больнице №1, с 2016 г. по наст. время.
  • Врач–уролог, Medical On Group, с 2018 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
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Вторичный приём взрослых
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1000 р
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Вторичный приём взрослых
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900 р
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Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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