Отводников Матвей Юрьевич
Стаж 4 года
Диагностика и лечение урогенитальной патологии у мужчин и женщин:
мочекаменная болезнь,
инфекции мочеполовой системы,
пиелонефрит,
синдром хронической тазовой боли,
уретриты,
циститы,
недержание мочи.
Диагностика и лечение урогенитальной патологии у мужчин:
ЗППП,
аденома предстательной железы,
баланопостит,
везикулит,
фимоз,
орхит, эпидидимит и орхоэпидидимит,
простатиты и их осложнения,
нарушения полового развития,
искривление полового члена - болезнь Пейрони,
интимная мужская пластика (увеличение полового члена),
пластика уздечки крайней плоти полового члена,
обрезание крайней плоти (циркумцизио),
лечение всех форм мужского бесплодия,
подготовка мужчин для ЭКО и ИКСИ,
диагностика и лечение сексуальных расстройств у мужчин: (эректильная дисфункция (импотенция), снижение либидо, стертость оргазма, ускоренная эякуляция),
мужской климакс,
синдромы андрогенодефицита.
мочекаменная болезнь,
инфекции мочеполовой системы,
пиелонефрит,
синдром хронической тазовой боли,
уретриты,
циститы,
недержание мочи.
Диагностика и лечение урогенитальной патологии у мужчин:
ЗППП,
аденома предстательной железы,
баланопостит,
везикулит,
фимоз,
орхит, эпидидимит и орхоэпидидимит,
простатиты и их осложнения,
нарушения полового развития,
искривление полового члена - болезнь Пейрони,
интимная мужская пластика (увеличение полового члена),
пластика уздечки крайней плоти полового члена,
обрезание крайней плоти (циркумцизио),
лечение всех форм мужского бесплодия,
подготовка мужчин для ЭКО и ИКСИ,
диагностика и лечение сексуальных расстройств у мужчин: (эректильная дисфункция (импотенция), снижение либидо, стертость оргазма, ускоренная эякуляция),
мужской климакс,
синдромы андрогенодефицита.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Загрузка комментариев...