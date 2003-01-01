Пинегина Екатерина Петровна

Научно-практическая конференция: "Профилактика стоматологических заболеваний. Проблемы, перспективы развития", 2003 г.

Мастер-класс "Современные способы обработки корневых каналов", 2003 г.

Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.