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Пинегина Екатерина Петровна
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Пинегина Екатерина Петровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт, Директор клиники
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2002 г.
  • Интернатура по "Стоматологии общей практики" на базе стоматологической поликлиники № 25, 2002-2003 гг.
  • Профессиональная переподготовка по программе "Стоматология терапевтическая", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Научно-практическая конференция: "Профилактика стоматологических заболеваний. Проблемы, перспективы развития", 2003 г.
  • Мастер-класс "Современные способы обработки корневых каналов", 2003 г.
  • Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.
Еще 20
Участие в ассоциациях
  • II Российский эндодонтичекий конгресс: Инновационные технологии в обработке корневых каналов. Системы файлов RaCe и BioRaCe (г. Москва), 2012 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
650 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
6000 р
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