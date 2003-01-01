Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пинегина Екатерина Петровна
6.0
0
Пинегина Екатерина Петровна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
,
Директор клиники
Стаж 18 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2002 г.
Интернатура по "Стоматологии общей практики" на базе стоматологической поликлиники № 25, 2002-2003 гг.
Профессиональная переподготовка по программе "Стоматология терапевтическая", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Научно-практическая конференция: "Профилактика стоматологических заболеваний. Проблемы, перспективы развития", 2003 г.
Мастер-класс "Современные способы обработки корневых каналов", 2003 г.
Дальневосточный стоматологический форум "Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации", 2006 г.
Ежегодный Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять". 2007 г.
Лекционно-практический семинар и мастер-класс "Эстетическое восстановление зубов материалами фирмы 3М" (г. Санкт-Петербург), 2007 г.
Семинар "Новые технологии в эндодонтии Sybron Endo" (г. Санкт-Петербург), 2007 г.
Дальневосточный стоматологический форум "Стоматологическая практика. Новейшие технологии - далекие и близкие: знать и применять", 2008 г.
Курсы повышения квалификации в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2009 г.
Семинар компании 3M ESPE (США-Германия) "Секрет красивой улыбки", 2009 г.
Теоретический и практический курс "Эстетические реставрации и тонкостенные виниры (Enamel Plus, MICERIUM)", 2009 г.
Семинар "Восстановление верхних резцов с учетом биомеханики", 2010 г.
Семинар "Мануальные навыки, необходимые для работы с микроскопом. Особенности применения стоматологических микроскопов в эндодонтии", 2010 г.
Семинар "Этапы лечения Damon System", "Непрямая фиксация брекетов Damon", 2010 г.
Семинар "Работа с артикуляторами" (г. Новосибирск), 2011 г.
Семинар "Секреты успешной эндодонтии" (Израиль), 2011 г.
Семинар "Перелечивание в эндодонтии" (Израиль), 2011 г.
Семинар "Сложная анатомия и доступ" (г. Москва), 2013 г.
Цикл практических занятий А. Ветчинкина "Восстановление анатомической формы зубов в эстетических реставрациях" (г. Владивосток), 2013 г.
Цикл практических занятий А. Ветчинкина "Определение и воссоздание цвета в эстетических реставрациях" (г. Владивосток), 2013 г.
Цикл практических занятий А. Ветчинкина "Микропротезирование, обработка зубов под виниры", 2014 г.
Практический курс "Что должен знать ортопед и уметь делать эндодонтист при восстановлении сильно разрушенных зубов" (Израиль), 2014 г.
Практический курс "Algorithm of Clinical Procedures" (Израиль), 2014 г.
Практический курс "Перелечивание в эндодонтии" (Израиль), 2015 г.
Еще 20
Участие в ассоциациях
II Российский эндодонтичекий конгресс: Инновационные технологии в обработке корневых каналов. Системы файлов RaCe и BioRaCe (г. Москва), 2012 г.
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
650 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
6000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сапежникова
Светлана Анатольевна
Стоматолог-ортодонт
6.3
1
Записаться
Асатрян
Кристина Артуровна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
6.3
2
Записаться
Ильина
Виктория Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...