Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна
6.0
0
Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Обучающий курс "Детская стоматология" Мельниковой О.А.
Обучающий курс "Травмы зубов от А до Я" Тишкиной О.С., Новомирского Р.А.
Цикл Вебинаров Antonio Pedro Silva «Эстетические Реставрации в стоматологии детского возраста», "Лечение пульпита молочных зубов. Когда? Как?"
"Герметизация фиссур" Антонина Гецман.
"Лечение пульпита молочных зубов" Михалькова Е.С.
Семинар и мастер-класс "Реставрация молочных зубов"
"Особенности работы со «сложными" детьми на стоматологическом приеме» Адаева Наталья.
Семинар "Пульпиты и периодонтиты в педиатрической стоматологии" Анурова А.Е.
Еще 5
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - Стоматолог-терапевт, Стоматология "Эстетика", 2018 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
300 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Завьялова
Елена Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Харитонова
Анастасия Игоревна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.3
1
Записаться
Коренева
Инга Анатольевна
Стоматолог-терапевт
9.6
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...