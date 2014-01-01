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  3. Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна
Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна
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Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучающий курс "Детская стоматология" Мельниковой О.А.
  • Обучающий курс "Травмы зубов от А до Я" Тишкиной О.С., Новомирского Р.А.
  • Цикл Вебинаров Antonio Pedro Silva «Эстетические Реставрации в стоматологии детского возраста», "Лечение пульпита молочных зубов. Когда? Как?"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - Стоматолог-терапевт, Стоматология "Эстетика", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
300 р
0 отзывов

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