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  3. Полищук Ольга Кузьминична
Полищук Ольга Кузьминична
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Полищук Ольга Кузьминична

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт, терапия. Сертификат: 17.10.2012 - до 17.10.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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