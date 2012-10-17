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Полищук Ольга Кузьминична
6.0
0
Полищук Ольга Кузьминична
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный медицинский институт, терапия. Сертификат: 17.10.2012 - до 17.10.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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