Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пугачевская Ольга Анатольевна
6.0
0
Пугачевская Ольга Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 23.06.1981 г.
Интернатура, Городскя больница №3, с 01.08.1981 г. по 01.05.1982 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Багира
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буренкова
Валентина Викторовна
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Агеева
Татьяна Викторовна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
1
Записаться
Дубинский
Сергей Викторович
Терапевт
,
УЗИ-специалист
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...