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  3. Пугачевская Ольга Анатольевна
Пугачевская Ольга Анатольевна
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Пугачевская Ольга Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 23.06.1981 г.
  • Интернатура, Городскя больница №3, с 01.08.1981 г. по 01.05.1982 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Багира
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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