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  3. Пяк Наталья Викторовна
Пяк Наталья Викторовна
5.7
1

Пяк Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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