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Пяк Наталья Викторовна
5.7
1
Пяк Наталья Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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