  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пьянков Илья Алексеевич
Пьянков Илья Алексеевич
6.0
0

Пьянков Илья Алексеевич

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Эндокринология", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Применение, использование и установка инсулиновой помпы Акку-Чек Комбо", ООО "Рош Диагностика Рус", 2010 г.
  • "Помповая инсулинотерапия", Учебный центр компании Медтроник, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Сертификат "Эндокринология", от 2012 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Хабаровская краевая ассоциация эндокринологов.
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
2000 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи