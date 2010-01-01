Пьянков Илья Алексеевич
Стаж 7 лет
Ведущий специалист по ведению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Специалист по суточному мониторингу глюкозы крови при помощи систем Real-Time, установки инсулиновых помп (дозаторов) фирм производителей « Metronik» и «Roch».
Консультирует беременных женщин с эндокринной патологией, в том числе с сахарным диабетом 1 и 2 типов.
Ведение пациентов по антивозрастным программам (Anti – age): 30+, 35+, 45+, 55+.
Консультирует беременных женщин с эндокринной патологией, в том числе с сахарным диабетом 1 и 2 типов.
Ведение пациентов по антивозрастным программам (Anti – age): 30+, 35+, 45+, 55+.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
2000 р
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
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