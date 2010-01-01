Пьянков Илья Алексеевич

Ведущий специалист по ведению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Специалист по суточному мониторингу глюкозы крови при помощи систем Real-Time, установки инсулиновых помп (дозаторов) фирм производителей « Metronik» и «Roch».



Консультирует беременных женщин с эндокринной патологией, в том числе с сахарным диабетом 1 и 2 типов.



Ведение пациентов по антивозрастным программам (Anti – age): 30+, 35+, 45+, 55+.