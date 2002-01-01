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  3. Рогачиков Юрий Евгеньевич
Рогачиков Юрий Евгеньевич
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Рогачиков Юрий Евгеньевич

Гастроэнтеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Внутренние болезни", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2007 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российской гастроэнтерологической ассоциации.
  • Член Российского общества по изучению печени.
  • Член Европейского общества по воспалительным заболеваниям кишечника.
Опыт работы
  • После клинической ординатуры по терапии и специализации по гастроэнтерологии работал ординатором гастроэнтерологического отделения, а с 2002 года заведует гастроэнтерологическим отделением ККБ№1.
  • В медицинском центре «Прима Медика» ведет амбулаторный прием пациентов с любыми проблемами желудочно – кишечного тракта.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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