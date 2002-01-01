Рогачиков Юрий Евгеньевич
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Доцент, руководитель курсов усовершенствования, повышения квалификации по специальности "Гастроэнтерология" для врачей терапевтов, гастроэнтерологов, врачей общей практики. Кандидат медицинских наук, автор более 30 научных статей.
Автор 20 научных работ, большая часть которых посвящена проблемам гепатологии.
Автор 20 научных работ, большая часть которых посвящена проблемам гепатологии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1000 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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