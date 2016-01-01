Рожковская Татьяна Павловна
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Для БЕСПЛАТНОГО приема по договору ОМС:
1) направление от медицинского (лечебного) учреждения, выдавшего квоту на посещение врача-специалиста /проведение функциональной диагностики/лабораторное исследование (направление должно содержать печать данного учреждения, личную подпись врача с расшифровкой фамилии, либо личную печать и/или подпись врача, вид функциональной диагностики/специальность врача/лабораторное исследование, Ф.И.О. пациента)
2) паспорт (с пропиской)
3) полис ОМС / стат. талон
1) направление от медицинского (лечебного) учреждения, выдавшего квоту на посещение врача-специалиста /проведение функциональной диагностики/лабораторное исследование (направление должно содержать печать данного учреждения, личную подпись врача с расшифровкой фамилии, либо личную печать и/или подпись врача, вид функциональной диагностики/специальность врача/лабораторное исследование, Ф.И.О. пациента)
2) паспорт (с пропиской)
3) полис ОМС / стат. талон
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 134
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
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