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Руденко Татьяна Ивановна
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Руденко Татьяна Ивановна

УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 27.12.1991 г. окончания.
  • Интернатура в Краевой клинической больнице, с 01.02.1992.г. по 25.12.1992 г.
  • Сертификат специалиста "Физиотерапия", от 28.02.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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