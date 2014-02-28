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Руденко Татьяна Ивановна
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Руденко Татьяна Ивановна
УЗИ-специалист
,
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 27.12.1991 г. окончания.
Интернатура в Краевой клинической больнице, с 01.02.1992.г. по 25.12.1992 г.
Сертификат специалиста "Физиотерапия", от 28.02.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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