Рыженков Михаил Александрович
Стаж 18 лет
Принимает детей
Специализация: лечение детей с ДЦП, спастичными состояниями, нейроортопедической патологией; активное применение препаратов ботулотоксина А "Диспорт", "Ботокс", "Ксеомин", "Релатокс" в нейроортопедической практике; лечение косолапости методом Понсети; применение экспресс-ортезирования у детей и взрослых; диагностика и лечение остеопороза у взрослых и остеопенического синдрома у детей; подбор и назначение технических средств реабилитации инвалидов с нейро-ортопедической патологией и патологией опорно-двигательного аппарата; сертифицированный специалист GCP (Good Clinical Practice); проведение курсов мануальной терапии и остеопатической коррекции у детей и взрослых, пациентам с нейро-ортопедической патологией, ДЦП;
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
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