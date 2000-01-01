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  3. Рыженков Михаил Александрович
Рыженков Михаил Александрович
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Рыженков Михаил Александрович

Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2000 г. - ДВГМУ по специальности "Педиатрия"
  • 2002 г. - ординатура по специальности "Детская хирургия", ДВГМУ
  • 2002 г. - первичная специализация по специальности "Травматология и ортопедия"
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Курсы повышения квалификации
  • 2009г. - специалист по применению препаратов ботулинического токсина в клинической практике
  • 2010г. - "Диагностика и лечение остеопороза" (г. Москва)
  • 2013г. - "Актуальные вопросы ревматологии и ортопедии"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2000-2009 - травматолог-ортопед, ДККБ
  • 2009 - по настоящее время -мануальный терапевт, травматолог-ортопед, ООО "Нейроклиника"
  • С 2016г. - мануальный терапевт, травматолог-ортопец, Нейроклиника
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Адреса и стоимость приёма
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2400 р
Травматолог-ортопед
2300 р
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