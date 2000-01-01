Рыженков Михаил Александрович

Специализация: лечение детей с ДЦП, спастичными состояниями, нейроортопедической патологией; активное применение препаратов ботулотоксина А "Диспорт", "Ботокс", "Ксеомин", "Релатокс" в нейроортопедической практике; лечение косолапости методом Понсети; применение экспресс-ортезирования у детей и взрослых; диагностика и лечение остеопороза у взрослых и остеопенического синдрома у детей; подбор и назначение технических средств реабилитации инвалидов с нейро-ортопедической патологией и патологией опорно-двигательного аппарата; сертифицированный специалист GCP (Good Clinical Practice); проведение курсов мануальной терапии и остеопатической коррекции у детей и взрослых, пациентам с нейро-ортопедической патологией, ДЦП;