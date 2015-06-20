Садовникова Татьяна Юрьевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1050 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
900 р
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