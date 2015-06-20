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  3. Садовникова Татьяна Юрьевна
Садовникова Татьяна Юрьевна
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Садовникова Татьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Детская невропатология", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • 0727180412448 КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 20.06.2015 Неврология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинская сестра, Детская больница г. Южно-Сахалинск, 1985г. - 1985г.
  • Медицинская сестра, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Хабаровск, 1985г. - 1986г.
  • Медицинская сестра, Богородская центральная районная больница, 1986г. - 1986г.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1050 р
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
900 р
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