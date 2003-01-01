Савенок Алина Владимировна
Стаж 7 лет
Ведет прием амбулаторных пациентов и оказывает фониатрическую помощь больным отделения научно-клинического центра. Владеет современными методами диагностики заболеваний гортани, такие как эндоскопия, ларингостробоскопия, спектральный анализ голоса, электроглоттография.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Фониатр
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Фониатр
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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