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  3. Савенок Алина Владимировна
Савенок Алина Владимировна
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Савенок Алина Владимировна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
  • Клиническая интернатура на базе кафедры педиатрии ФПК и ПСС с курсом неонатологии ДВГМУ, 2004 г.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Оториноларингология", 2011 - 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фониатр, Хабаровский филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России, 2013 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Фониатр
По запросу
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Фониатр
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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