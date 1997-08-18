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  3. Щуров Константин Юрьевич
Щуров Константин Юрьевич
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Щуров Константин Юрьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело". В период с 18.08.97 г. по 31.08.98 г. проходил интернатуру по хирургии в МУЗ ГБ № 11 г. Хабаровска.
  • Клиническая ординатура по хирургии на кафедру общей хирургии ДВГМУ, 1998 г. окончания.
  • Клиническая ординатура, врач-хирург, №1 МУЗ ГБ №11, 2000 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Прошел цикл усовершенствования на базе ДВГМУ по теме «Колопроктология», 2006 г.
  • Прошел цикл усовершенствования на базе On Clinic Нева (г. С.Петербург), 2009 г.
  • Прошел цикл усовершенствования на базе госпиталя Святой Марии (г. Сеул, Ю.Корея) по теме «Трансанальная малоинвазивная эндоскопическая хирургия», 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва

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