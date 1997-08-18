Щуров Константин Юрьевич
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
В совершенстве владеет следующими современными методами лечения заболеваний аноректальной зоны: Лечение геморроя методом прошивания геморроидальных артерий с помощью ультразвука c фиксацией выпадающей слизистой анального канала (HAL-RAR).Лечение анальных трещин (иссечение трещины аппаратом Surgitron).
Хирургическое лечение копчиковых кист.
Удаление полипов анального канала аппаратом Surgitron.
Хирургическое лечение копчиковых кист.
Удаление полипов анального канала аппаратом Surgitron.
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ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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