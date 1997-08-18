Щуров Константин Юрьевич

ДВГМУ по специальности "Лечебное дело". В период с 18.08.97 г. по 31.08.98 г. проходил интернатуру по хирургии в МУЗ ГБ № 11 г. Хабаровска.

Клиническая ординатура по хирургии на кафедру общей хирургии ДВГМУ, 1998 г. окончания.

Клиническая ординатура, врач-хирург, №1 МУЗ ГБ №11, 2000 г.