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  3. Семыкина Татьяна Викторовна
Семыкина Татьяна Викторовна
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Семыкина Татьяна Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование
  • ДВГМУ, функциональная длиагностика. Сертификат: 01.06.2013 - до 31.05.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
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