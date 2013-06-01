Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Семыкина Татьяна Викторовна
6.0
0
Семыкина Татьяна Викторовна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, функциональная длиагностика. Сертификат: 01.06.2013 - до 31.05.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Юзефович
Елена Геннадьевна
Врач функциональной диагностики
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
2
Записаться
Ляпунова
Юлия Федоровна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Даньшина
Елена Владимировна
Врач функциональной диагностики
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...