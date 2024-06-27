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Шиповалова Марина Александровна
6.0
0
Шиповалова Марина Александровна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
ИПКСЗ, Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат № 0727070005156, (Фтизиатрия) до 27.06.2024 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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