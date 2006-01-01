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Шукюрова Наталья Михайловна
6.0
0
Шукюрова Наталья Михайловна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Интернатура по психиатрии-наркологии, 2006 г. окончания.
Интернатура по специальности дерматовенерология, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Специализация психотерапия, 2006 г.
Специализация косметология в ГНЦ дерматовенерологии и косметологии, 2006 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника 18/81
Хабаровск, ул. Тургенева, 48
Консультация взрослых
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0 отзывов
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