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  3. Шукюрова Наталья Михайловна
Шукюрова Наталья Михайловна
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Шукюрова Наталья Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Интернатура по психиатрии-наркологии, 2006 г. окончания.
  • Интернатура по специальности дерматовенерология, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация психотерапия, 2006 г.
  • Специализация косметология в ГНЦ дерматовенерологии и косметологии, 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника 18/81
Хабаровск, ул. Тургенева, 48
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
800 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
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