Шульженко Виктор Геннадьевич
Стаж 18 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Проводит установку имплантантов различных систем имплантаций, удаление зубов атравматическими методиками, резекции верхушек корней, гемисекции, костно-пластические манипуляции, иссечение уздечек, доброкачественных новообразований. Протезирование, изготовление протезов на свои зубы и на имплантанты.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тургенева, 34
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
600 р
Стоматолог-хирург
800 р
Консультация детей
Стоматолог-ортопед
600 р
Стоматолог-хирург
800 р
ул. Гоголя, 39
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