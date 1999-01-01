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  3. Шульженко Виктор Геннадьевич
Шульженко Виктор Геннадьевич
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9

Шульженко Виктор Геннадьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 18 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1999 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология", 2000 г. окончания
  • Первичная специализация по по "Хирургической Стоматологии", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Стоматология ортопедическая, ИПКСЗ, 2006 г.
  • Стоматология ортопедическая, ИПКС, 2011 г.
  • Стоматология хирургическая, ИПКСЗ, 2012 г
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2005 г. - по настоящее время врач стоматолог-хирург, ортопед, ООО «Доктор Стом».
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Адреса и стоимость приёма
Body Cola
ул. Тургенева, 34
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
600 р
Стоматолог-хирург
800 р
Консультация детей
Стоматолог-ортопед
600 р
Стоматолог-хирург
800 р
Арт Стом
ул. Гоголя, 39
9 отзывов

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