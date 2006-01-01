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Шумилин Константин Львович
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Шумилин Константин Львович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Пиранья
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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