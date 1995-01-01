Смиренина Инна Вячеславовна
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
57 печатных работ по результатам своей работы в научных медицинских журналах, в т.ч. центральных и в сборниках научных статей; 11 рацпредложений; 4 патента РФ на изобретения по методам ранней диагностики и способам профилактики и лечения акушерской и гинекологической патологии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Гоголя, 39
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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