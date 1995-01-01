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Смиренина Инна Вячеславовна
7.2
23

Смиренина Инна Вячеславовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1995 г. окончания.
  • Аспирантура по специальности "Акушерство-гинекология", 1995-1998 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Сведения из сертификата специалиста–2024 г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1998г.-врач акушер-гинеколог-репродуктолог
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
ул. Гоголя, 39
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
23 отзыва

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