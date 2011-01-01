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  3. Смирнова Валерия Михайловна
Смирнова Валерия Михайловна
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Смирнова Валерия Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России по Актуальным вопросам озонотерапии, 2011 г.
  • ДВГМУ, Косметология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
800 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
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