Смирнова Валерия Михайловна
Стаж не указан
Консультативный прием по проблемам заболевания кожи (угревая болезнь, розоцея); Процедуры по уходу за кожей лица, шеи, декольте (чистки, маски); Все виды химических пилингов (поверхностные, серединные) с целью лечения угревой болезни и последствий (рубчики, вторичная гиперпигментация), омоложения и осветления кожи; Контурное моделирование лица препаратами на основе биодеградируемых гелей (рестилайн, теосиаль, суджидерм, ювидерм); Устранения мимических морщин и гипергидроза препаратами ботулотоксина (ботокс, диспорт); Программы биоревитализации кожи (улучшения физиологического статуса кожи путем подкожного введения препаратов с гиалуроновой кислотой); Удаление доброкачественных образований; Плазмолифтинг; Мезонити; Лазерная косметология: лазерная шлифовка, лазерное омоложение кожи, эпиляция волос, удаление сосудов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
800 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
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