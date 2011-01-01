Смирнова Валерия Михайловна

Консультативный прием по проблемам заболевания кожи (угревая болезнь, розоцея); Процедуры по уходу за кожей лица, шеи, декольте (чистки, маски); Все виды химических пилингов (поверхностные, серединные) с целью лечения угревой болезни и последствий (рубчики, вторичная гиперпигментация), омоложения и осветления кожи; Контурное моделирование лица препаратами на основе биодеградируемых гелей (рестилайн, теосиаль, суджидерм, ювидерм); Устранения мимических морщин и гипергидроза препаратами ботулотоксина (ботокс, диспорт); Программы биоревитализации кожи (улучшения физиологического статуса кожи путем подкожного введения препаратов с гиалуроновой кислотой); Удаление доброкачественных образований; Плазмолифтинг; Мезонити; Лазерная косметология: лазерная шлифовка, лазерное омоложение кожи, эпиляция волос, удаление сосудов.