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Спицкая Галина Николаевна
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Спицкая Галина Николаевна

Терапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
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