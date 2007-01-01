Степанова Ольга Сергеевна

ДВГМУ, специальность "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Ординатура по специальности "Педиатрия" в ХФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН НИИ Охраны Материнства и Детства, 2005 г. - 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Курсы по специальности "Ультразвуковая Диагностика" в НИИ Педиатрии, г. Москва, 2007 г.
Переподготовка в Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика", 2007 г.
Повышение квалификации Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика в Акушерстве и Гинекологии", 2009 г.
Повышение квалификации по специальности "Педиатрия" в Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска с подтверждением сертификата по осуществление медицинской деятельности, 2014 г.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая диагностика" с подтверждением сертификата по осуществление медицинской деятельности, 2019 г.
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач-педиатр в ХФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН НИИ Охраны Материнства и Детства, 2007 г. - н.в.
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