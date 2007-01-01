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  3. Степанова Ольга Сергеевна
Степанова Ольга Сергеевна
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Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Педиатрия", 2005 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия" в ХФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН НИИ Охраны Материнства и Детства, 2005 г. - 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы по специальности "Ультразвуковая Диагностика" в НИИ Педиатрии, г. Москва, 2007 г.
  • Переподготовка в Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика", 2007 г.
  • Повышение квалификации Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика в Акушерстве и Гинекологии", 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр в ХФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН НИИ Охраны Материнства и Детства, 2007 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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