Степанова Ольга Сергеевна

Курсы по специальности "Ультразвуковая Диагностика" в НИИ Педиатрии, г. Москва, 2007 г.

Переподготовка в Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика", 2007 г.

Повышение квалификации Институте повышении квалификации Специалистов Здравоохранения г. Хабаровска по специальности "Ультразвуковая Диагностика в Акушерстве и Гинекологии", 2009 г.