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Столяров Михаил Викторович
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Столяров Михаил Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
  • Аспирантура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ДВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
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