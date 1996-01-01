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Субботенко Оксана Викторовна
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Субботенко Оксана Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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