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Свирщик Павел Сергеевич
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Свирщик Павел Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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