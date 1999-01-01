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Сыромятникова Ольга Владимировна
6.0
0
Сыромятникова Ольга Владимировна
Терапевт
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия" на базе терапевтического отделения Поронайской районной больницы Сахалинской области, 1987-1988 гг.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации: регулярно (каждые 5 лет).
ДВГМУ, "Формирование здорового образа жизни ", 2017 г.
ХГМИ, Физиотерапия, 1994 г.
ДВГМУ, Физиотерапия, 1999 г.
ДВГМУ, Физиотерапия, 2005 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2006 г.
ДВГМУ, Физиотерапия, 2010 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2011 г.
ДВГМУ, Физиотерапия, 2015 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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