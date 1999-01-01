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  3. Сыромятникова Ольга Владимировна
Сыромятникова Ольга Владимировна
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Сыромятникова Ольга Владимировна

Терапевт
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия" на базе терапевтического отделения Поронайской районной больницы Сахалинской области, 1987-1988 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации: регулярно (каждые 5 лет).
  • ДВГМУ, "Формирование здорового образа жизни ", 2017 г.
  • ХГМИ, Физиотерапия, 1994 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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