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  3. Тарарако Людмила Александровна
Тарарако Людмила Александровна
6.6
2

Тарарако Людмила Александровна

Психиатр, Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
2 отзыва

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