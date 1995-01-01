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Татаркина Татьяна Витальевна
7.5
5

Татаркина Татьяна Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 1995 г. окончания.
  • Интернатура "Стоматология терапевтическая", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член стоматологической ассоциации России (СтАР)
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
5 отзывов

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