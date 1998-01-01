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Тертюхова Инга Геннадьевна
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Тертюхова Инга Геннадьевна
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания.
Сертификат стоматология ортопедическая, протезирование на импланте.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Состоит в стоматологической ассоциации России.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вика-Дент ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 144
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
0 отзывов
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