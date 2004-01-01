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Трошин Роман Васильевич
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4

Трошин Роман Васильевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", на базе Стоматологической поликлиники № 25, 2004-2005 гг.
  • Профессиональная переподготовка по программе "Стоматология терапевтическая", 2006 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточный международный семинар имплантологов "Имплантология сегодня: результаты и перспективы. Развитие имплантологии на Дальнем Востоке", (г. Владивосток). 2007г.
  • Мастер-класс "Хирургический этап дентальной имплантации" (г. Владивосток), 2007 г.
  • Мастер-класс "Синуслифтинг с применением аппарата пьезохирургии" (г. Владивосток). 2007г.
Еще 12
Участие в ассоциациях
  • Международный Симпозиум Имплантологов (г. Москва). 2013г.
  • Дальневосточная Международная Имплантологическая Конференция (г. Владивосток). 2014г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Новая стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Петра Комарова, 3А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
460 р
Приоритет
ул. Запарина, 137
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
New life
ул. Блюхера, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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