Трошин Роман Васильевич
Занимается имплантацией зубов, мукогингивальной хирургией вокруг имплантов, костной пластикой. Владеет техникой удаления ретинированных и дистопированных «зубов мудрости».
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Доступна онлайн запись
ул. Петра Комарова, 3А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
460 р
ул. Запарина, 137
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
ул. Блюхера, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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