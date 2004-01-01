Трошин Роман Васильевич

Дальневосточный международный семинар имплантологов "Имплантология сегодня: результаты и перспективы. Развитие имплантологии на Дальнем Востоке", (г. Владивосток). 2007г.

Мастер-класс "Хирургический этап дентальной имплантации" (г. Владивосток), 2007 г.

Мастер-класс "Синуслифтинг с применением аппарата пьезохирургии" (г. Владивосток). 2007г.