Украинчук Оксана Яковлевна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Владеет ультразвуковыми исследованиями всех органов и систем, включая эхокардиографию с ЧПУЗИ сердца, УЗДГ сосудов и УЗИ костно-мышечной системы.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...