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  3. Украинчук Оксана Яковлевна
Украинчук Оксана Яковлевна
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Украинчук Оксана Яковлевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Пульс
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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