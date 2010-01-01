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  3. Васильева Ольга Владимировна
Васильева Ольга Владимировна
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Васильева Ольга Владимировна

Педиатр, Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Анжеро - Судженское медицинское училище, Сестринское дело, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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