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Васильева Ольга Владимировна
6.0
0
Васильева Ольга Владимировна
Педиатр
,
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Анжеро - Судженское медицинское училище, Сестринское дело, 1974 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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