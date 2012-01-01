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  3. Вертилецкая Александра Александровна
Вертилецкая Александра Александровна
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Вертилецкая Александра Александровна

Психотерапевт
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Информация о враче
Образование
  • Амурский Государственный Университет, специализация "Психология", 2012-2016 гг.
  • ДВИПиП, специализация "Психоаналитика", 2012-2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ДВИПиП, Психологическое консультирование и психотерапия расстройств пищевого поведения, панических атак и психосоматических расстройств, 2015 г.
  • Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии, Особенности психодинамической диагностики: выбор стратегии и тактики психоаналитической терапии, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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