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Высокина Ирина Маратовна
6.3
1
Высокина Ирина Маратовна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", действителен до 09.10.2023 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
1 отзыв
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