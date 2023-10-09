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Высокина Ирина Маратовна
6.3
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Высокина Ирина Маратовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", действителен до 09.10.2023 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
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