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Яхёев Амир Бахронович
Яхёев Амир Бахронович
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, по специальности "Лечебное дело", 2017 г.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения республики Таджикистан, Интернатура по специальности "Офтальмология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации, Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Офтальмология", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1950 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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