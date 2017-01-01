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Яхёев Амир Бахронович

Яхёев Амир Бахронович

Окулист (офтальмолог)
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, по специальности "Лечебное дело", 2017 г.
  • Институт последипломного образования в сфере здравоохранения республики Таджикистан, Интернатура по специальности "Офтальмология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Офтальмология", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1950 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
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