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  3. Ятманов Сергей Владимирович
Ятманов Сергей Владимирович
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Ятманов Сергей Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
  • ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Dental Pro
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
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Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
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