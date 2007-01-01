Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ятманов Сергей Владимирович
6.0
0
Ятманов Сергей Владимирович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Dental Pro
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Грегуль
Лариса Викторовна
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.6
2
Записаться
Сувырина
Марина Борисовна
Стоматолог-терапевт
7.1
0
Записаться
Харина
Селена Борисовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...