Детский Невролог (невропатолог) во Хабаровске

Детские врачи. Невролог занимается лечением заболеваний тесно связанных с деятельностью нервной системы человека, определяет диагноз и назначает лечение. Проблемы в этой области врач-невролог определяет по состоянию органов обоняния, мышц, глаз, стенок сосудов, ушей, слизистых оболочек.



К заболеваниям которые лечат неврологи относят:

- депрессия;

- головная боль;

- боль в спине и шее;

- неврозы;

- заболевания позвоночника;

- перинатальная энцефалопатия;

- тревога;

- заболевания суставов;

- тики;

- судороги.



Неврологи специализируются на исследовании и лечении таких органов как спиной и головной мозг, нервные сплетения и нервы.



Обратиться за помощью к неврологу в Хабаровске следует, если вы испытываете дрожь в руках, головные боли, при болях в спине, онемение участков кожи, изменилось обоняние, появилась шаткость в походке, ухудшилась память, появились приступы страха без причины, при частых обмороках.



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